القاهرة 32.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأربعاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ولطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأفاد خبراء هيئة الأرصاد الجوية بأن الظواهر الجوية تتمثل في شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأضاف الخبراء أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 32 19

الإسكندرية 28 17

وادى النطرون 30 18

طنطا 30 18

شبين الكوم 32 18

دمنهور 30 17

بلطيم 28 17

مطروح 27 18

السلوم 31 18

سيوة 33 19

بورسعيد 26 18

دمياط 25 19

الزقازيق 33 19

المنصورة 33 19

الإسماعيلية 32 18

السويس 31 18

العريش 27 16

رفح 27 16

رأس سدر 30 18

نخل 29 15

نويبع 33 20

طابا 32 21

كاترين 27 15

الطور 29 23

شرم الشيخ 34 24

الغردقة 35 24

مرسى علم 34 25

الفيوم 34 19

بني سويف 35 20

المنيا 35 21

أسيوط 36 21

سوهاج 36 22

قنا 38 23

الأقصر 39 23

أسوان 41 24

إدفو 41 25

أبوسمبل 40 25

الوادى الجديد 37 25

الشلاتين 35 24

أبو رماد 34 24

حلايب 31 22

رأس حدربة 30 23