شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة "ستيلانتس" العالمية تخطط لإقامة مصنع للسيارات الكهربائية فى مصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس محمد منصور، وزير النقل الأسبق، رئيس مجلس إدارة مجموعة المنصور، وسمير شيفران، الرئيس التنفيذي بمجموعة "ستيلانتس" المصنعة لسيارات بيجو وفيات وسيتروين وكرايسلر وغيرها، وعددا من مسئولي الشركة.

وخلال اللقاء، أوضح المهندس محمد منصور، أن شركة "ستيلانتس" لديها خطط طموحة للتوسع في السوق المصرية، من خلال إنتاج السيارات الكهربائية منخفضة التكلفة، حيث إن الشركة ترى أن السوق المصرية من الأسواق الواعدة في هذا المجال، كما أن الحكومة المصرية تقدم عدة حوافز مجزية للشركات التي ستستثمر في مجال السيارات الكهربائية.

في ذات السياق، استعرض سمير شيفران أنشطة وأعمال الشركة في عدة دول ومناطق حول العالم، ومنها المغرب، وجنوب أفريقيا، والجزائر، مشيراً إلى أن الشركة ترغب في الاستفادة من الحوافز التي تقدمها مصر في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات؛ من أجل إقامة مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية لتغطية احتياجات السوق المصرية وكذا التصدير.

من جانبه، رحب رئيس الوزراء بمقترح شركة "ستيلانتس"، مؤكداً استعداد الحكومة لتقديم كل الحوافز الممكنة للشركة لتتوسع في أعمالها وتدخل مجال إنتاج السيارات الكهربائية في مصر، كما طلب رئيس الوزراء من مسئولي الشركة التواصل مع المسئولين المعنيين بالملف في مجلس الوزراء؛ من أجل الاتفاق على صياغة مقترح تفصيلي محدد لخطة إنشاء المصنع، وكذا مصانع المستلزمات المغذية لصناعة السيارات الكهربائية.