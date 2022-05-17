شكرا لقرائتكم خبر عن هيوفرلهم الحماية.. رسالة عاجلة للأسر لتطعيم أطفالهم بلقاح كورونا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان في منشور اليوم: وفر لأولادك الحماية الأكبر من الإصابة بفيروس كورونا من خلال تلقيهم اللقاح، مضيفة أن اللقاح متوفر للأطفال من سن 12 إلى 18 سنة، ويمكنك التسجيل لهم من خلال البوابة الإلكترونية للحصول على اللقاح.



