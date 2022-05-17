وزيرة التضامن لـ"النواب": ضم 400ألف أسرة لتكافل وكرامة بواقع 700 ألف مواطن

وأشارت "القباج" خلال اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب اليوم لمناقشة الموازنة العامة لوزارة التضامن ومديرياتها وسط حضور الوزيرة ومديري مديريات وزارة التضامن بالمحافظات، إلى أنه تم ضم 400 ألف أسرة جديدة بواقع مليون و700 ألف مواطن لبرنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة.

وقالت إن تكافل وكرامة يغطي 4 مليون أسرة بواقع 17 مليون مواطن.

وأشارت إلى أن الوزارة تتجه بأن لا يكون هناك مؤسسات للأطفال، قائلة معاش الطفل للأيتام لا نريد اطفال بمؤسسات نسبة الأطفال معلومي النسب 30٪ طريقنا للكفالة الاجتماعية".

وأوضحت أن هناك نقص كبير فى عدد الموظفين بكل المحافظات للوزارة وهذا يؤثر على أعمال الوزارة، مضيفة :"لكن هذه ليست سياسة الوزارة بل سياسة الدولة بأكملها".

وأكدت أن البحوث والدراسات التي تصدر عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية تساعد الوزارة فى أعمالها".