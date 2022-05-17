شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: المفاوضة الجماعية حق للعمال ولا يجوز إجراؤها مع غير النقابيين والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت الوزارة، فى قرارها رقم 50 لسنة 2022، بشأن تحديد مستويات التفاوض الجماعى وآلياته، المنشور فى الجريدة الرسمية فى العدد 91 بتاريخ 18 أبريل 2022، أن التفاوض يتم على كل ما من شأنه تحسين شروط وظروف العمل وأحكام الاستخدام، والتعاون بين طرفى العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة، وتسوية المنازعات بين العمل وأصحاب الأعمال.
وأشارت إلى أنه يتم التفاوض فى المنشآت التى تستخدم 50 عاملا فأكثر بين ممثلين عن اللجنة النقابية بالمنشأة والنقابة العامة وبين صاحب العمل، فإذا لم توجد لجنة نقابية بالمنشأة يكون التفاوض بين صاحب العمل وخمة عمال تختارهم النقابة العامة المعنية على أن يكون من بينهم ثلاثة على الأقل من عمال المنشأة.