شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن 5 قرى بمحافظة أسيوط لمدة 10 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادي الجديد عن انقطاع المياه عن قرية بنى محمد وكوم المنصورة والعطيات والشنابلة والمعابدة والعزب المجاورة لها ولمدة 10 ساعات بدءً من الساعة الثامنة مساءً يوم الثلاثاء الموافق 17 مايو 2022 م حتى الساعة السادسة صباح يوم الأربعاء الموافق 18 مايو 2022 م، لحين ربط خط المياه قطر 630 م على الشبكة الحالية.

وأوضحت الشركة ان ذلك فى اطار استكمال المرحلة الثانية من تركيب خط المياه البولي إيثيلين عالى الكثافة قطر 630 مم والمنفذ من محطة مياه بني محمد الارتوازية وينتهي عند كوبري كوم المنصورة مركز أبنوب، ضمن أعمال مد وتدعيم شبكات المياه بمركز أبنوب من قبل المبادرة الرئاسية تطوير قري الريف المصري.

وناشدت الشركة السادة المواطنين والمستشفيات وأصحاب المخابز بتدبير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع، وتوفر الشركة سيارات مياه نقية للمناطق المتأثرة يمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى، أو من أي محمول 01280733990، أو على رقم 01285000125 والواتس01206179891.