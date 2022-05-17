شكرا لقرائتكم خبر عن بحث جديد بمشاركة جامعة حلوان عن استخدام دواء كعلاج لـ كوفيد19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة حلوان أنه تم نشر بحث علمي عن أول دراسة عشوائية منضبطة لدراسة فاعلية استخدام أحد أدوية علاج فيروس سي (عقار سوفوسبوفير/ليديباسفير) وعقار نيتازوكسانيد في علاج فيروس كوفيد-19 بمجلة Arab journal of Gastroenterology.

وقالت الجامعة، أنه تم إجراء الدراسة في عدد من المستشفيات الجامعية التابعة لجامعات حلوان وأسيوط وطنطا، بإشراف من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة، و الدكتور حسام عبد الغفار رئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وبمشاركة فريق علمي من جامعة حلوان يضم الدكتور محمد القصاص رئيس قسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب، الدكتور أحمد الشافعى بقسم الأمراض المتوطنة، الدكتور حمدى سيد بقسم الأمراض المتوطنة، الدكتور محمد بدر بقسم طب الحالات الحرجة، الدكتور أحمد شمس الدين بقسم طب الحالات الحرجة، الدكتورة الشيماء عصيمي بقسم طب الحالات الحرجة، بالإضافة لفرق بحثية من جامعات أسيوط والمنوفية وطنطا، وبمنحة مقدمة من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF).

ومن جانبه أوضح الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تمتلك نخبة من العلماء العظماء الذين لم يتوانوا عن العمل في عدة اتجاهات خاصة فى مجال البحث العلمي، مشيرا إلي أن الجامعة تساهم فى دعم الباحثين والعلماء حيث اتخذت الجامعة مؤخراً العديد من الخطوات والإجراءات المهمة للنهوض بمنظومة البحث العلمي والنشر الدولي ودعمه والارتقاء به.

كما أشارت الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن البحث العلمي أهم مرتكزات التنمية ومقومات نجاحها وقدرتها على تحقيق الاستدامة، وأن البحث العلمى هو المدخل الحقيقي والصحيح لتنمية المجتمع، ومن خلاله تنطلق مشاريع التنمية بكافة قطاعاتها المختلفة

فيما أشار الدكتور محمد القصاص رئيس قسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب، والباحث الرئيسي في الدراسة ان الدراسة قيمت فعالية استخدام هذه العقاقير بالمقارنة بالأدوية الأخرى المستخدمة كعلاج لعدوى كوفيد-١٩ طبقاً لبروتوكول العلاج المتبع بوزارة الصحة المصرية في 190 مريض مع اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سلامة وأمان المرضى المشاركين قبل وأثناء وبعد إجراء الدراسة.

وقد اثبتت الدراسة أن المرضى الذين يتناولون عقار سوفوسبوفير/ليديباسفير و عقار نيتازوكسانيد يتعافون بشكل أسرع من غيرهم (تصبح مسحة كورونا سلبية بشكل أسرع)، كما لم تسجل الدراسة حدوث مضاعفات من استخدام هذه العقاقير أثناء الدراسة، ويعد عقار سوفوسبوفير/ليديباسفير من أشهر العقاقير المستخدمة كعلاج لفيروس سي و التي تتمتع بفعالية و معدل أمان عالي، كما يستخدم عقار نيتازوكسانيد كعلاج للطفيليات و يستخدم كذلك كعلاج لكثير من الأمراض الفيروسية مثل الانفلونزا والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية و غيرهم.