شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السكة الحديد تعلن إعادة تشغيل قطار المنصورة الزقازيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة القومية لـ سكك حديد مصر أنه اعتبارا من يوم السبت المقبل ستتم إعادة تشغيل قطار 394 ركاب المنصورة / الزقازيق طبقا للجدول المرفق، كما أعلنت الهيئة امتداد مسير قطار 389 لمحطة المنصورة بدلاً من محطة الزقازيق الأمر الذى ترتب عليه تعديل ميعاد قطار 388 ركاب المنصور / القاهرة طبقا للجدول المرفق .

وأوضح هيئة السكة الحديد أن ذلك يأتى فى ظل أعمال التطوير والتحديث التى تقوم بها الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والتى من شأنها تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، ونظرا للانتهاء من تطوير برج إشارات ههيا وإعادة تشغيله وتسهيلاً على جمهور الركاب، مشيرة إلى أن الهيئة تسعى دائما للعمل على راحة جمهور الركاب.