شكرا لقرائتكم خبر عن "العامة للاستعلامات" تستعرض الأصداء الإيجابية فى الإعلام الدولى لمؤتمر رئيس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اهتمت وسائل الاعلام الدولية بالمؤتمر الصحفي العالمي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لعرض خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية والذي عُقد في 15/5/2022 بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو المؤتمر الذي حضره إلى جانب رئيس مجلس الوزراء، كل من: الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، و أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

كما حضره أيضا كل من كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، و حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والمهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، و الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ونقيب الصحفيين، الذي شارك في تنظيم الحوار مع الصحفيين والإعلاميين المصريين ومراسلي وسائل الإعلام الاجنبية.

وطبقاً لما رصده تقرير أعدته الهيئة العامة للاستعلامات، فقد أبرز الاعلام الدولي نقلاً عن الدكتور مدبولي أن هذا المؤتمر يأتي في توقيت دقيق للغاية، لتوضيح خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الكبيرة التي يواجهها العالم أجمع الآن، مشيرا إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في حفل إفطار الأسرة المصرية خلال شهر رمضان، بعقد هذا المؤتمر من أجل إعلان خطة واضحة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، والإجراءات التي نتخذها حاليا، والخطوات التي تعتزم الحكومة اتخاذها خلال الفترة المقبلة، أخذا في الاعتبار المؤشرات الحالية، وكذلك ما ذهب إليه أحد السيناريوهات من أن الأزمة من الممكن أن يطول أمدها، بفترة أطول مما كان متوقعا.

وصرح الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بأنه تنفيذا للتوجيات الرئاسية فقد قامت الهيئة بدعوة وترتيب حضور عدد كبير من مراسلي وسائل الاعلام الاجنبية المعتمدين في مصر ومن بينهم مراسلو: وكالة الانباء الفرنسية- وكالة رويترز- وكالة بلومبرج - وكالة اسوشيتدبرس الامريكية- وكالة نوفا الايطالية - وكاله سبوتنك الروسية - الوكالة الأوربية للتصوير- وكالة برنسالاتينا - وكالة الأنباء المغربية- وكالة أنباء الحدث - قناه الحرة الامريكية –بي بي سي هيئة الاذاعة البريطانية - تليفزيون روسيا اليوم - التلفزيون المركزى الصينى باللغة الإنجليزية - تليفزيون أساهي الياباني – تليفزيون فوينكس الصيني – سكى نيوز عربية - قناة العربية- قناة سي ان بي سى عربية - قناة الغد الاخبارية- تليفزيون الكويت - صحيفة البيان الإماراتية - صحيفة أساهي اليابانية - مركز الخدمات الاعلامية.

وقد قامت الهيئة العامة للاستعلامات برصد ردود الفعل والأصداء الإعلامية لما جاء بالمؤتمر طبقاً لما بثته ونشرته وسائل الإعلام الدولية، وجاءت النتائج إيجابية في مجملها، حيث رصدت الهيئة خلال الساعات التالية لعقد المؤتمر، نحو(66) تقريراً ومادة صحفية وإعلامية موسعة بنحو (10) لغات عالمية هي: العربية – الإنجليزية – الفرنسية – الروسية – التركية – الفارسية – العبرية – الصينية – الهندية – الاردية الكورية، وفي وسائل اإعلام تصدر في أكثر من (30) دولة من دول العالم من بينها الولايات المتحدة الامريكية – كندا – فرنسا- روسيا – بريطانيا – السعودية – الامارات العربية المتحدة – الكويت – البحرين – قطر – ليبيا – الأردن – السودان - تركيا – إيران – إسرائيل – الصين – الهند – باكستان – كوريا الجنوبية.. فضلا عن مواقع عالمية اخبارية اخرى متنوعة وتنتشر، بما في ذلك وكالات الأنباء الكبرى كوكالة رويترز ووكالة الأنباء الفرنسية، ووكالات الأنباء الروسية والصينية والإيطالية، إلى جانب مواقع القنوات والشبكات الكبري مثل ( بي بي سي) والحرة ورو سيا اليوم ويورو نيوز وغيرها، وكان الاتجاه العام فيما نشر إيجابياً وموضوعياً في تناوله.

وقال رشوان إنه لوحظ على التناول الإعلامي الدولي أن المؤتمر قد حظي بتغطية واسعة من وسائل الاعلام ووكالات الانباء الدولية، ومن حيث النطاق الجغرافي تم رصد مواد إعلامية نشرت في وسائل إعلام في قارات العالم في كل من امريكا واسيا واوروبا وافريقيا، أما من حيث تنوع وسائل الإعلام، فقد امتد الاهتمام بهذا الحدث إلى عدد من وسائل الاعلام ووكالات الأنباء إلى محطات التليفزيون والمواقع الالكترونية والصحف والمواقع الاخبارية وغيرها، كما استخدمت وسائل الإعلام مجموعة متنوعة من الأشكال الصحفية والإعلامية لتناول الحدث بدءاً من الأخبار ضمن نشرات الأخبار العادية، وتقارير تليفزيونية وتقارير صحفية وغيرها.

وقد أبرز الاعلام الدولي النقاط التالية عن نقلا عن تصريحات الدكتور مدبولي خلال المؤتمر:

ان الازمة الاقتصادية الراهنة هي أسوأ أزمة يمر بها العالم بأسره منذ عشرينيات القرن الماضي، وهي فترة ليست بالقصيرة، ولم يشهد العالم مثيلها منذ ذلك الوقت، وقدرت خسائر الأزمة الراهنة على مستوى العالم كله بما يقرب من 12 تريليون دولار في الناتج الإجمالي العالمي.

إشارة رئيس الوزراء إلى أن جميع المؤشرات بدأت تخفض توقعات النمو الاقتصادي على مستوى العالم، بعد أن سرى التفاؤل بين الأوساط الاقتصادية بعد انتهاء أزمة كورونا، وبدأت التوقعات بتخفيض معدلات النمو مرة ثانية، حيث أصبح المعدل المتوقع 3.6% للنمو العالمي، بعد أن كان 4.4%.

اوضح رئيس الوزراء أن حجم الدين العام على مستوى العالم شهد تفاقما واضحا بسبب الأزمة الراهنة، مشيرا إلى زيادته على مستوى العالم بنسبة 351%، حتى وصل حجم المديونية على الحكومات على مستوى العالم إلى 303 تريليونات دولار.

أوضح رئيس الوزراء أن حجم التضخم العالمي وصل الآن إلى 9%، وهناك دول متقدمة تتمتع باقتصاد مستقر لم يكن التضخم بها يبلغ 1% أو 2%، لكن الآن نرى معدل التضخم يصل بها إلى 9%، مبيناً أن مصر في الفئة الواقعة ما بين 6 إلى 10 %، كما أن هناك دولا تجاوزت نسبة التضخم بها 25%، بل وصل إلى 50% و60% في دول أخرى.

أكد رئيس الوزراء أن مصر كانت تستورد 42% من احتياجاتنا من الحبوب من دولتي، روسيا وأوكرانيا، وكان 31% من عدد السياح الوافدين إلى مصر من هذين البلدين، وكل ذلك سيكون له تداعياته الكبيرة، ولكننا تحركنا على الفور وبدأنا في توفير أسواق بديلة للقمح، وكذلك أسواق بديلة للسياحة، ولم نستسلم لتلك التداعيات التي فرضتها الأزمة، وسعينا خلال أسابيع لأن نعوض هذه التداعيات التي حدثت.

أوضح رئيس الوزراء أنه حدث نتيجة هذه الأزمة خروج لرؤوس الأموال الساخنة، واستثمارات كانت موجودة ونتحرك لتعويض خروج هذه الأموال.

اكد الدكتور مدبولي أن الحكومة ستعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث ستتحرك وفق خطة تتضمن تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في النشاط الاقتصادي، ودعم وتوطين الصناعة الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، والإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار، كل سنة، لمدة 4 سنوات، بإجمالي 40 مليار دولار، تتيحها الدولة لشراكة القطاع الخاص، وكذا الاعلان عن خطة واضحة لخفض الدين العام وعجز الموازنة خلال السنوات الـ 4 القادمة، وطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية، من أجل تأدية دور كبير في الاقتصاد المصري، وأخيراً البعد الاجتماعي وكيفية الاستمرار في حماية محدودي الدخل .

وفي ختام تصريحه أشار الكاتب الصحفي ضياء رشوان أنه: تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، وللبناء على النتائج الإيجابية لهذا المؤتمر، فإن الهيئة العامة للاستعلامات تعتزم المضي قدما تنظيم لقاءات صحفية عالمية للمراسلين الأجانب مع والوزراء والمسئولين عن الشئون الاقتصادية والجوانب الأخرى في مجالات التنمية الشاملة والقضايا المجتمعية وموضوعات المناخ، إضافة إلى الإجراءات السياسية الإيجابية التى وجه بها الرئيس مؤخراً.