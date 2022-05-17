شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة السكة الحديد تطالب بعدم لصق الدعاية الانتخابية على جدران المحطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب مجلس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، كافة أعضائها المرشحين للانتخابات العمالية للدورة النقابية 2022/2026، بعدم لصق أى إعلانات أو الكتابة على جدران المحطات أو الممرات، وأن يكونوا دائما قدوة للمحافظة على الشكل الجمالى لممتلكات الهيئة، حتى لا يكونوا سببا في تشويهها، لتظهر الانتخابات بالمظهر الذى يليق بهيئة السكك الحديدية.

وقدم مجلس النقابة العامة، الشكر لكافة أعضاء النقابة العامة وجمع أعضاء اللجان النقابية الفرعية عن الدورة التى تقارب على الإنتهاء، ولقيادات الهيئة والمترو ورؤساء مجلس إدارات الشركات ولكافة العاملين بهم .

وأكد عبد الفتاح فكرى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكك الحديدية، أن النقابة ولجانها تحملوا أعباء كبيرة في هذه الدورة فى ظل الظروف التى شهدتها مصر وما تشهده الهيئة من تطوير وتحديث، مشيرا إلى أن النقابة العامة تقف على مسافة واحدة من كافة المرشحين للدورة النقابية الجديدة ولا تناصر ولا تدعم مرشح ضد آخر .

وطالب رئيس النقابة كافة العاملين الخروج للجان النقابية واختيار من يمثلهم وتحرى الدقة وحسن الاختيار.

ومن المقرر بعد الانتهاء من المرحلة الأولى للانتخابات العمالية، والمقرر إعلان نتائجها اليوم، سيتم فتح الباب للمرحلة الثانية التى سوف تضم 14 تصنيفا نقابيا للعاملين بالاتصالات، والتجارة، الكيماويات، والنقل البرى، والصحافة والطباعة الإعلام، النقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.