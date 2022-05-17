شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد قطارات المترو بالمحطات الجديدة لمترو الخط الثالث.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الهيئة القومية للأنفاق تشغيل الجزء الأول للمرحلة الثالثة بالخط الثالث للمتر الأنفاق، بطول 4 كم وذلك ب 4 محطات نفقية (ناصر – ماسبيرو – صفاء حجازى – الكيت كات)، وذلك بعد إعلان وزارة النقل عن بدء التشغيل التجريبى بدون ركاب للجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق من العتبة حتى الكيت كات.

وأكدت وزارة النقل أن التجربة جاءت لاختبار توافق الجباريت الخارجى للقطار مع الأرصفة والأعمال المدنية للمحطات والنفق، وذلك فى اتجاه العتبة – الكيت كات ذهاب / إياب على نفس السكة وتبين عدم وجود أى تعارضات، وجارٍ الإعداد لإجراء تجربة جباريت أخرى فى الاتجاه الآخر الكيت كات – العتبة ذهاب/إياب على نفس السكة بمحطة العتبة، على أن يتم إجراء الإختبارات الخاصة بالإشارات والتحكم في المسير تباعاً، حيث من المخطط الانتهاء من أعمال التشغيل التجريبى فى منتصف يوليو 2022 ليعقبه التشغيل الرسمى للقطارات بالركاب .

يذكر أن المرحلة الثالثة من المشروع والتى تمتد بطول 17.7 كم وتشتمل على 15 محطة من محطة العتبة حتى ميدان الكيت كات لتتفرع شمالاً إلى منطقة إمبابة وصولاً إلى الطريق الدائرى، وفرعة جنوباً إلى المهندسين وبولاق الدكرور ماراً بشارعى وادى النيل وجامعة الدول العربية ثم تمتد إلى جامعة القاهرة ويتم تنفيذها على ثلاث أجزاء.