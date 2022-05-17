شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تسجل رقم تليفونك المحمول على بطاقة التموين؟ إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية سرعة تسجيل رقم التليفون الخاص بهم ضمن البيانات المسجلة على بطاقات التموين، من خلال مكاتب التموين، وذلك لمن أرسلت لهم رسالة على بون.



تموين

- التوجه لمكاتب التموين - تقديم صورة بطاقة الرقم القومى - صورة رقم بطاقة التموين - رقم المحمول شريطة أن يكون مسجلا باسم صاحب البطاقة بإحدى شركات المحمول - تسجيل أرقام التليفونات على بطاقة الدعم بهدف : - تسهيل التعامل مع المواطن فى الدعم المقدم له - تحديث قواعد بيانات مستفيدى الدعم الذين يصل عددهم للخبز فقط إلى 72 مليون مواطن

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد قرر مد فترة تسجيل أرقام التليفونات لمن أرسلت لهم رسالة على بون الصرف حتى 30-6-2022، لافتا إلى أن مد الفترة يأتى للتسهيل على المواطنين فى تقديم أرقام التليفونات إلى مكاتب التموين ومنع التكدس أمام مكاتب المواطنين.