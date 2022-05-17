شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تتعاقد على توريد 32 قطارا لتشغيل المرحلة الرابعة والثالثة للخط الثالث للمترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة النقل أنه تم التعاقد مع شركة هيونداى روتيم الكورية لتوريد 32 قطارا لاستيعاب تشغيل المرحلة الرابعة والثالثة من الخط الثالث، وسيتم تجميع 10 قطارات منها فى شركة سيماف التابعة للهيئة العربية للتصنيع، وذلك لتوطين صناعة الوحدات المتحركة ونقل الخبرات للجانب المصرى.

وأضافت الوزارة أنه تم توريد 21 قطارا كاملا ودخول 13 قطارا الخدمة، وتوريد مكونات 6 قطارات جارى تجميعها، وتتكون القطارات من 8 عربات ويستوعب 1750 راكبا / القطار وسرعتها التصميمية 100 كم/ساعة والتشغيلية 80 كم/ساعة وسينقل الخط الثالث عند اكتماله 1.5 مليون راكب/ يوم.

ويعتبر الخط الثالث للمترو أول شريان عرضى للربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى، حيث يمتد بطول 41.2 كم ويشتمل على عدد 34 محطة وقد تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل ثلاث مراحل منه بطول حوالى 24 كم وجارى تنفيذ المرحلة الثالثة.

والخط الثالث للمترو يعتبر حلقة الوصل بين جميع مكونات شبكة النقل السككى بالجر الكهربائي (شبكة مترو الأنفاق – خطى المونوريل – القطار الكهربائي الخفيف) حيث يتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة ناصر ومع الخط الثاني في محطتى العتبة وجامعة القاهرة ومع القطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية ، ويتكامل مع مونوريل شرق النيل في محطة الإستاد ومع مونوريل غرب النيل في محطة وادى النيل ، كما يشتمل هذا الخط على أكبر ورشة في الشرق الأوسط وأفريقيا على مساحة 65 فدانا وتشتمل على 32 مبنى ومجهزة لتخزين القطارات بسعة 30 قطار.