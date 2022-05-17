شكرا لقرائتكم خبر عن جدل على السوشيال ميديا.. حقيقة الصور المتداولة حول انشقاق القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى، صور للقمر وانشقاق القمر ، وهو ما اعتبره البعض علامة من علامات يوم القيامة، وهو ما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعى.

وتداول البعض صور انشقاق القمر، والتى قد سبق ونشرتها وكالة ناسا، عام 2010 واعتقد البعض أن هذه الصور تم التقاطها حديثا، فيما شكك البعض فى صحة ودقة هذة الصور، فيما ربطها آخرون الآية الكريمة: "اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ".

وكانت وكالة ناسا قد أعلنت فى العام 1968 أن هناك شبكة عنكبوتية من الصدوع على سطح القمر، وأنه في فترة لاحقة أغرقت الحمم مناطق منخفضة في الجزء الخارجي للسطح وغطت الشقوق (الصدوع) إذاً فمن الواضح إنها شقوق واضحة بالقمر وليست أودية كم ظن البعض فى البداية، وطبعا هذه الشقوق كما يقولون غطت بالحمم البركانية.

وفيما يخص الصور المتداولة الأخيرة فهى تعود للعام 2010، حيث التقطها مسبار «Lunar Reconnaissance Orbiter»، الذي أطلق من الأرض في 19 يونيو 2009 ودخل في مدار القمر بعد أربعة أيام.