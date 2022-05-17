شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب البحث العلمى: حسم 70% من نتائج انتخابات اللجان النقابية بالتزكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال هشام رضوان، رئيس النقابة العامة للتعليم والبحث العلمى نائب رئيس الاتحاد العام لـ نقابات عمال مصر، إن نحو 70% من اللجان النقابية تم حسمها بالتزكية، وإجراء الانتخابات فى نحو 30% من اللجان، حيث تم إجراء الانتخابات فى جامعة الأزهر، وجامعة الأزهر بأسيوط، والجامعة العمالية، وجامعتى الأسكندرية وسوهاج، ومستشفيات جامعة الإسكندرية، ومستشفيات جامعة القاهرة، ومديرية التربية والتعليم بأسيوط.

وأوضح رضوان، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن العملية الانتخابية شهدت إقبالا كثيفا، لافتا إلى أن اللجان النقابية تستعد لاستكمال اجراءات المرحلة الأولى من الانتخابات العمالية للدورة النقابية 2022 / 2026، حيث بدأ اليوم تلقى وزارة القوى العاملة التظلمات من نتائج الانتخابات، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج فحص التظلمات، ومن ثم إيداع أوراق الأوراق خلال يومى الخميس والجمعة.

وأشار إلى أنه بعد انتهاء المرحلة الثانية من الانتخابات العمالية، يتم إيداع اللجان النقابية لأوراقها بالنقابات العامة لتوفيق أوضاعها وفقا للتشكيلات الجديدة، ومن ثم تدعوا النقابة العامة للجمعية العمومية فى القطاعات الخمس المعنية بها "التربية والتعليم، الأزهر، الجامعات، المستفيات الجامعية، والمراكز البحثية"، وتوفيق أوضاعم فى وزارة القوى العاملة، ومن ثم يتم فتح باب الترشح بانتخابات النقابة العامة.

وأجرت وزارة القوى العاملة، انتخابات المرحلة الأولى من انتخابات المنظمات النقابية العمالية، وممثلى العاملين بشركات القطاع العام والأعمال العام، أمس الاثنين، حيث فتحت لجان الاقتراع السرى المباشر أبوابها بمواقع العمل المختلفة على مستوى 27 محافظة للإعلان ببدء انتخابات دورة نقابية جديدة تستمر 4 سنوات من 2022-2026، وذلك تحت إشراف قضائى كامل، فضلا عن المشرفين من جانب المرشحين، وبتنظيم من وزارة القوى العاملة وفقا للقانون على العملية الانتخابية.