شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أنشطة وجهود مديريات الزراعة والطب البيطرى الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لـ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والمكتب الإعلامى للوزارة، العدد رقم 41 من إصدار:"الزراعة فى كل مصر" الذى يوضح الجهود والأنشطة التى تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطرى بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 10 إلى 16 مايو الجارى.

وخلال هذا الأسبوع واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة المرور على صوامع تخزين القمح بالمحافظة، كما شنت مديرية الطب البيطرى حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 7 أطنان و71 كيلو لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمى وذبح خارج المجازر الحكومية، كما تم الانتهاء من تحصين 7125 رأس ضد مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع، كذلك تم تنفيذ 7 ندوات إرشادية حول أهمية التحصين و الوقاية من الأمراض المشتركة ومرض السعار، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، متابعة حصاد وتوريد محصول القمح، بحضور محافظ القليوبية، حيث تم المرور خلال حصاد المحصول القمح بمركزي طوخ وشبين القناطر والحقول الارشادية وحث المزارعين على توريد محصول القمح بالكامل ومتابعة سير العمل بصوامع بنها وعرب العليقات وحثهم على تبسيط اجراءات استلام القمح منالمزارعين والموردين.

بينما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية المرور على مواقع تخزين القمح وكذلك متابعة منظومة العمل بالجمعيات والوحدات الزراعية للوقوف على مدى انتظام سيره بالكفاءة المطلوبة واستمرار عمل لجان المديرية والادارات الزراعية، كما تمت إزالة 7 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، كما شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية 17 حملة مكبرة على أسواق بيع اللحوم تم خلالها المرور على 130 من أسواق بيع اللحوم، كما تم الانتهاء من تحصين أكثر من 6000 طائر ضد الأمراض الوبائية، وتنظيم 49 ندوة إرشادية و 73 لقاء إرشاديا، للتوعية بالمشروعات القومية مثل انشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان للحصول على كوب لبن امن وصحي وتحسين سلالات الماشيةوالحملة القومية للتوعية ضد مرض أنفلونزا الطيور.

وشنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الاسماعيلية حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 3 أطنان و387 كجم لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمى وذبح خارج المجازر الحكومية، كما تم الانتهاء من تحصين 41 ألفا و343 ضد مرض الوادى المتصدع، كذلك تمعقد 33 ندوة إرشادية حول أهمية التحصين والوقاية من الأمراض المشتركة ومراكز تجميع الألبان والتربية الآمنة للطيور والذبح الآمن، كما شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسكندرية، حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 14 طن و690 كجم لحوم ومصنعاتهاغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة بمرافقة رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات متابعة أعمال توريد القمح وتفقد لجان التسليموالتوريد بصومعة تخزين الغلال بوادي النطرون، كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، إزالة 3 حالات تعدي، على الأراضى الزراعية، كما واصلت متابعة عمليات توريد القمح للاطمئنان على جوده الكميات الواردة مع استمرار حث المزارعين على عمليات التوريد سريعا مع التأكيد على سرعة صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، المرور على شون استلام القمح المحلى، لمتابعة عمليات التوريد، كما تم عقد اجتماع بالعاملين بالإدارات الزراعية، حيث تم التشديد على ضرورة التواصل الدائم مع المزارعين وحثهم بضرورة توريد الأقماح المحلية للشون وكذا متابعة أعمال الحصاد والتوريد والعمل على ازالة كافة المعوقات والتيسير على المزارعين.

وشهدت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم فعاليات المؤتمر الجماهيري لتوريد محصول القمح والذي تم تنفيذه بالإدارة الزراعية بسنورس تحتشعار توريد محصول القمح واجب وطني، كما كثفت المديرية حملاتها للتصدي وازالة التعديات على الاراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، في مراكز: أبشواي، اطسا، الفيوم، كما تم المرور على زراعات الذرة الشامية وزراعة القطن، كما تم بالتعاون مع معهد بحوثالبساتين، متابعه أشجار الزيتون والتعرف علي مشاكل المزارعين ومساعدتهم علي حل مشاكلهم وامدادهم بالدعم الفني والتوصيات الحديثة، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة المنيا تفقد حقول القمح المنزرعة وكذلك بعض الشون والصوامع لمتابعة عمليات الحصاد وإجراءاتالتوريد وكذلك متابعة مدى تسهيل إجراءات التوريد، وكذلك متابعة التعامل الفوري مع الشكاوى والبلاغات التي تواجه المزارعين والعمل على حلها فورا.

وخلال هذا الأسبوع ايضا تابعت مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء الأشراف على المساحات الخضراء والزراعات البيئية بمدينة شرمالشيخ، حيث تم تشكيل لجنة دائمة استعدادا لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة للتغيرات المناخية Cop27، كما تم مواصلة متابعة موسم حصادتوريد محصول القمح بمدينتي الطور ورأس سدر، كما تم متابعة الزراعات بمدينه ابورديس وفحص النخيل للتأكد من خلوه من الإصابةبسوسه النخيل الحمراء، كذلك متابعة الزراعات بمدينة نويبع، فضلا عن فتح البيع للدواجن الحية (تسمين) لعدد 7000 دجاجة تقريبا، كماوصلت مديرية الزراعة بمحافظة اسوان، متابعة أعمال الحصاد والتوريد لمحصول القمح بمركز ادفو بحضور رئيس الإدارة المركزية للتعاونالزراعي، حيث تم المرور على مطحن وشونة وبنك إدفو وصوامع المفالسه بادفو وحث المزارعين على التوريد القمح للمطاحن والصوامع، كماتم المرور على زراعات القمح بمركز كوم امبو، والمرور على مصنع كيما للصناعات الكيماوية والتنبيه بالالتزام نحو توفير المقرر من الأسمدةالمتعاقد عليها للمحافظات من الأسمدة الكيماوية للمحاصيل الصيفية وخاصه قصب السكر، وتوافرها في جميع الجمعيات الزراعية.