شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: الأزمة الروسية الأوكرانية تمثل ضغوطا وتحديات كبيرة على دول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء، الشيخ محمد جراح الصباح، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، ومحمد الأتربي، نائب رئيس اتحاد المصارف العربية، ووسام حسن فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وهاني علي عبدالله، المدير الإقليمي لاتحاد المصارف العربية.

وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلى ما نتج عن الأزمة الروسية -الأوكرانية من ضغوط وتحديات كبيرة على دول العالم أجمع بما فيها المتقدمة، كما ضاعفت من الضغوط على موازنة الدولة المصرية.

ورحب الدكتور مصطفي مدبولي برئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، في إطار مشاركته والوفد المرافق في فعاليات "المؤتمر المصرفي العربي السنوي" لعام 2022، الذي يُعقد تحت عنوان "تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع في المنطقة العربية"، يوم 18 مايو 2022 في القاهرة.

من جانبه، ثمن الشيخ محمد جراح الصباح، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، حركة التنمية الكبيرة التي تشهدها مصر حالياً، مشيداً بالمؤتمر الصحفي العالمي المهم الذي عقدته الحكومة مطلع هذا الأسبوع لاطلاع الشعب المصري والعالم على خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، بما يعد خير شاهد علي تطبيق معايير الشفافية، ويقدم صورة واضحة لجهود الحكومة المبذولة في هذا الشأن.