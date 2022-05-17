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شاهد أول تشغيل تجريبى للمترو بالمحطات الجديدة بدون ركاب.. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - نجحت الهيئة القومية للأنفاق فى أول تجربة لتسيير قطار بدون ركاب بالجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق، من محطة ناصر حتى الكيت كات. 

 

ويمتد الجزء الأول بطول 4 كم وتشتمل على 4 محطات نفقية (ناصر – ماسبيرو – صفاء حجازى – الكيت كات)، وذلك ضمن منظومة التشغيل التجريبي لهذا الجزء.

 

جاء ذلك بعد إعلان وزارة النقل عن بدء التشغيل التجريبي بدون ركاب للجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الانفاق من العتبة حتى الكيت كات. 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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