شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أيقونة جديدة خاصة بتسجيل رقم التليفون المحمول على بطاقات التموين بموقع دعم مصر، لمن ظهرت لهم رسالة على بون صرف السلع أو بون صرف الخبز تفيد بضرورة تسجيل رقم المحمول، أما غير ذلك فإنهم بالفعل لديهم أرقام هاتف محمول مسجل ضمن البيانات على بطاقات التموين مسبقا.

واستعرض الكاتب الصحفى مدحت وهبة، خلال مداخلة هاتفية فى تليفزيون ”الخليج 365” خطوات تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين من خلال موقع دعم مصر أو من خلال مكاتب التموين المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما استعرض أهمية تسجيل رقم الهاتف.

ويستطيع صاحب بطاقة التموين ممن ظهرت له على بون صرف الخبز أو السلع المدعمة رسالة تفيد بضرورة تسجيل رقم المحمول بالدخول على موقع لتسجيل رقم الهاتف إلكترونيا، بالتزامن أيضا مع استقبال مكاتب التموين المواطنين لتسجيل رقم المحمول.

ويأتى قرار تسجيل أرقام التليفونات على بطاقة الدعم لتسهيل التعامل مع المواطن فى الدعم المقدم له، إضافة إلى تحديث قواعد بيانات مستفيدى الدعم الذين يصل عددهم للخبز فقط إلى 72 مليون مواطن.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية قد قرر مد فترة تسجيل أرقام التليفونات لمن أرسلت لهم رسالة على بون الصرف حتى 30-6-2022، لافتا إلى أن مد الفترة يأتى للتسهيل على المواطنين فى تقديم أرقام التليفونات إلى مكاتب التموين ومنع التكدس أمام مكاتب المواطنين.