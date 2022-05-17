شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء الفائزين فى الانتخابات العمالية بالقابضة للمطارات وشركاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت الانتخابات على مقاعد مجلس الإدارة للعاملين الممثلين بالشركة القابضة للمطارات، وعلى مستوى اللجان النقابية العمالية عن العديد من المفاجاة .

وشهدت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية وشركاتها التابعة انتخابات تمثيل العاملين بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية النقابة الفرعية للعاملين بالشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية وشركاتها التابعة، والتي تتبع للنقابة العامة لأعمال النقل الجوي.

وتم ترشح عدد العاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، وأجريت الانتخابات تحت إشراف جهات قضائية لاختيار رئيس وعدد من الأعضاء لتمثيل العاملين لدورة انتخابية تمتد لـ4 سنوات من 2022 وحتي 2026.

وصرح المهندس محمد سعيد محروس ان الانتخابات النقابية من أهم الانشطة التي تضمن التواصل الفعال بين العاملين والادارة العليا وتضمن حقوق العاملين وترسي حقوق الديمقراطية .

وأسفرت انتخابات الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية عن فوز بعضوية اللجنة النقابية :

• بهاء صلاح

• رانيا الدهان

• شريف درة

• محمد عبد المنعم

• محمد عبد المحسن

• محمد عماد

• محمود كربل

• مروة هيبة

تعادل كلا من هاني محي و احمد سليم عن منصب الرئيس.

وأسفرت انتخابات شركة ميناء القاهرة الجوي عن فوز بعضوية اللجنة النقابية :

• احمد حلمي

• جمال حسين

• احمد عواد

• اشرف عبد الله

• اسلام انور

• وائل فكري

• عمر طلحة

• عمرو طه

• خالد عزب

• عبد الستار السيد

وفازت برئاسة النقابة فاطمة عبد الرسول

و فازت كلا من شيرين عبد الله عاشور ومحمد عبد الوهاب بعضوية مجلس الإدارة.

وفي الشركة المصرية للمطارات فاز تامر دياب برئاسة اللجنة النقابية و فاز محمد مطراويالسيد و احمد كمال سليمان بعضوية مجلس الادارة و لم يتم حسم فوز باقي اعضاءاللجنة النقابية .

وفي الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية فاز هشام وفائي برئاسة النقابة و فازبعضوية اللجنة النقابية:

• حسام سعيد .

• ايهاب حمدي .

• عمرو نور .

• محمد عبد المحسن .

• محمد سيد .

• احمد عزت .

• هادي علي .

• محمد فريد .

• مصطفي زلط .

بينما اسفرت انتخابات شركة تكنولوجيا معلومات الطيران عن فوز اسامة عبد الغفار أباظة برئاسة اللجنة النقابية وفاز بعضوية اللجنة النقابية :

احمد حسين و هاني عمر بعضوية مجلس الإدارة .

و فاز بعضوية اللجنة النقابية :

• أحمد حسين .

• عمرو سالم.

• احمد عبد المنعم .

• مصطفي سمير .

• محمد عبد السلام .

• وحيد عبد المولي.

• وليد عبد الحفيظ.

و هنأ المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة الفائزين متمنياً لهم النجاح والتوفيق في مهمتهم و خدمة العاملين علي أكمل وجه.