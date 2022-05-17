شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن اكتشاف إصابة الطفل بالتوحد؟ الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان أنه يمكن اكتشاف الطفل المصاب بالتوحد من خلال متابعة تصرفاته حيث لا يستطيع الطفل النظر فى عين الأم أثناء الرضاعة ولا يستطيع تقليد الأشياء ويتأخر فى اللغة.

وأضافت وزارة الصحة فى منشور لها اليوم: عادة ما تظهر الأعراض عند الولادة أو عند عمر السنة والنصف ومن الضرورة استشارة المتخصصين على الفور.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، أعلن بدء وزارة الصحة فى دراسة تدشين مبادرة للكشف المبكر عن مرض التوحد فى الأطفال من عمر عامين.

وأكد القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بأصحاب الهمم، حيث شارك مرات عديدة في احتفالية «قادرون باختلاف» والتي تقام فى ديسمبر من كل عام بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقات، ليؤكد التزام الدولة برعاية مختلف الفئات وأصحاب الاحتياجات.