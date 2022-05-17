شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تبدأ إتاحة خدمة تسجيل رقم المحمول على البطاقات بموقع دعم مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، منذ قليل، فى إضافة أيقونة جديدة خاصة بتسجيل رقم تليفون المحمول على بطاقات التموين بموقع دعم مصر، ويستطيع صاحب بطاقة التموين ممن ظهرت له على بون صرف الخبز أو السلع المدعمة رسالة تفيد بضرورة تسجيل رقم المحمول بالدخول على الموقع لتسجيل رقم الهاتف إلكترونيا دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب التموين.

ويأتى قرار تسجيل أرقام التليفونات على بطاقة الدعم لتسهيل التعامل مع المواطن فى الدعم المقدم له، إضافة إلى تحديث قواعد بيانات مستفيدى الدعم الذين يصل عددهم للخبز فقط إلى 72 مليون مواطن.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية قد قرر مد فترة تسجيل أرقام التليفونات لمن أرسلت لهم رسالة على بون الصرف حتى 30-6-2022، لافتا إلى أن مد الفترة يأتى للتسهيل على المواطنين فى تقديم أرقام التليفونات إلى مكاتب التموين ومنع التكدس أمام مكاتب المواطنين.

وكان الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات أنه سيتم بدء إتاحة خدمة تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية من خلال موقع دعم مصر اعتبارا من عصر اليوم الثلاثاء، فى إطار حرص الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على تسهيل حصول أصحاب البطاقات على الخدمات بالتزامن مع تسجيل رقم المحمول أيضا فى مكاتب التموين ، مطالبا أصحاب البطاقات التموينية ممن يتلقون رسائل على بون صرف الخبز أو بون صرف السلع التموينية تفيد بكتابة رقم المحمول الدخول ضرورة تسجيل أرقام محمول صحيحة، وأن تكون باسم صاحب البطاقة "رب الاسرة ".

وأضاف مدكور، لـ"الخليج 365"، أن هناك بعض أصحاب البطاقات التموينية لا يتلقون أى رسائل على بونات صرف الخبز أو بونات صرف السلع تفيد بكتابة رقم المحمول، وهم من يوجد لهم بالفعل أرقام محمول مسجلة وصحيحة.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد قرر مد فترة تسجيل أرقام التليفونات لمن أرسلت لهم رسالة على بون الصرف حتى 30-6-2022، لافتا إلى أن مد الفترة يأتى للتسهيل على المواطنين فى تقديم ارقام التليفونات إلى مكاتب التموين لمنع تكدس المواطنين أم المكاتب .