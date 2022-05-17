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التنمية المحلية تنشر صور مشروعات "حياة كريمة" في 5 محافظات

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القاهرة - سامية سيد - تابع اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية بعض المشروعات المنفذة فى المحافظات من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تعد مشروعا قوميا عملاقا يهدف إلى تحسين وإحداث تغيير جوهري فى حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً، وتوفير عيشة كريمة فى ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذى تشهده جميع القطاعات، حيث تعد المبادرة مشروع القرن الحادي والعشرين لتوفير حياة كريمة لجميع المصريين.

 

وأشار اللواء شعراوى إلى أن المحافظات تٌولي اهتماماً بالغاً لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات لتحسين الظروف المعيشية من خلال خطة عمل متكاملة للدولة لتوفير حياة كريمة لهم بكافة الجوانب وتقديم كافة الخدمات.

 

وفى هذا الصدد، نشرت وزارة التنمية المحلية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، جهود عدد من المحافظات في تنفيذ ومتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث نشر عدد من المشروعات المنفذة فى محافظات: "أسيوط وبنى سويف والسويس والجيزة وأسوان".

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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