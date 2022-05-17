الداخلية تكشف حقيقة انتحار صيدلي بتناول أقراص مهدئة بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تضمن قيام أحد الأشخاص بتناول كمية من الأقراص محاولاً الانتحار بالإسكندرية.

وقالت الوزارة في بيان لها، الثلاثاء، إنه في إطار كشف حقيقة تداول مقطع فيديو على إحدى الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يظهر خلاله صاحب الحساب المشار إليه حال قيامه بتناول كمية من الأقراص محاولاً الانتحار لكونه يعاني من مرض نفسي.

بالفحص أمكن تحديد الشخص المشار إليه (صيدلي، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية)، وبسؤاله قرر أنه يعاني من مرض نفسي "اكتئاب" ويعالج منه منذ فترة بسبب خلافات أسرية، وعلى إثر ذلك قام بتناول جرعة زائدة من الأقراص المهدئة اعتقادا منه أنها تساعده على النوم، وحال شعوره ببعض الآلام توجه لإحدى المستشفيات وتم عمل اللازم له وخرج عقب تحسن حالته الصحية، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.