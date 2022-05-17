كشف ملابسات استغاثة مسنة من أقاربها وطردها من أرضها في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تضرر إحدى السيدات وكريمتها من بعض الأشخاص لتعديهم على قطعة أرض زراعية ملكها بالغربية.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحت عنوان (سيده مسنه تستغيث بالمسئولين من أقاربها في الغربية طردوني من أرضى) متضمناً تضرر تلك السيدة وكريمتها من بعض الأشخاص لتعديهم على قطعة أرض زراعية ملكها.

بالفحص أمكن تحديد السيدة المشار إليها وتبين أنها (ربة منزل، لها معلومات جنائية ، مقيمة بالقاهرة وموطنها الأصلي إحدى القرى الكائنة بدائرة مركز شرطة المحلة بالغربية)، وتبين سابقة قيامها وكريمتها بإبلاغ الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بالغربية بتضررهما من بعض الأشخاص لقيامهم بالاستيلاء على الأرض الزراعية خاصتهما والكائنة بدائرة مركز شرطة المحلة بالغربية وتهديدهما بالإيذاء ولدى انتقال القوات لمحل البلاغ والتقابل معهما، رفضن سؤالهن أو اتخاذ ثمة إجراءات قانونية لحين ضبط المشكو في حقهم.

وتبين وجود خلافات عائليه بين الشاكية وبين نجل شقيقها (مزارع، مقيم بذات الناحية) على ميراث قطعة أرض زراعية كائنه بذات الناحية، وقيامها بالظهور بمقطع الفيديو المشار إليه كوسيلة للضغط على الأخير لتسليمها الأرض محل الخلاف.