أب يضرب أطفاله الثلاثة ويجبرهم على التسول في العجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس القبض على سايس يجبر أطفاله الثلاثة على التسول.

إدارة الرصد تابعت ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن استغلال أحد الأشخاص بعض الأطفال في أعمال التسول والتعدي عليهم بالضرب لإكراههم على تلك الأعمال بمنطقة العجوزة.

بالفحص تم تحديد الشخص المشار إليه وتبين أنه (سايس – مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) وتمكن المقدم محمد طبلية رئيس المباحث ومعاونوه من ضبطه بصحبته ثلاثة أطفال ويحمل أوراق ثبوتيه تفيد أنهم أولاده.

بمناقشته أقر بتعديه على أولاده بالضرب لإجبارهم على ممارسة أعمال التسول واستجداء المارة ومسح السيارات كرهاً عنهم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.