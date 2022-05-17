ادعاء تحرش وشروع في قتل.. لحظة الاعتداء على صاحب محل في المطرية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت نيابة المطرية بحبس 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما بالشروع في قتل صاحب محل ألبان بالمطرية.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة المطرية بلاغًا بوقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص والمجني عليه "ع. ع" 33 سنة، صاحب محل ألبان، واعتدائهم عليه بالأسلحة البيضاء "سنج وسيوف" ما أدى لإصابته بجروح قطعية في اليد اليمنى والرأس.

كشفت التحقيقات الأولية أن المجني عليه كان في خطوبة مع إحدى قريبات المتهمين منذ 10 سنوات، وإنها ادعت لهم تحرشه بها، فقرر المتهمون الانتقام منه بالتوجه لمحل عمله وضربه.

واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية للمجني عليه، تمهيدًا لسماع أقواله، كما طلبت تفريغ الكاميرات بمحل الواقعة، وعرضه على الطب الشرعي لبيان ما به من إصابات.

وأمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار متهم هارب في الواقعة.