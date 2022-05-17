النقض.. المشدد 10 سنوات لـ 14 متهمًا بقتل مواطن في إمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

قضت محكمة النقض، بقبول الطعن المقدم من 14 متهمًا، على الأحكام الصادرة ضدهم، من السجن المؤبد والمُشدّد، لمدة 15 عامًا، إلى السجن المُشدد لمدة 10 سنوات؛ لاتهامهم باستعراض القوة، وقتل مواطن بإمبابة.

وشمل منطوق حكم محكمة النقض، بقبول طعن المتهمين شكلًا، وفي الموضوع بتصحيح الحكم، بجعل العقوبة السالبة للحرية، المقضى بها السجن المشدد لمدة عشر سنوات، بالإضافة إلى عقوبة الوضع، تحت مراقبة الشرطة المقضى بها، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

في وقت سابق، قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المؤبد لـ7 متهمين، والمشدد 15 سنة لسبعة متهمين آخرين، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية، لمدة 5 أعوام بعد تنفيذهم العقوبة؛ لاستعراض القوة، وتضمن أمر الإحالة، أن المتهمين استعرضوا مع آخرين مجهولين القوة، ولوحوا بالعنف والتهديد بهما؛ لترويع السبعة الآخرين قاطني المكان، بأن أعد كل منهم سلاحًا ناريًا عبارة عن فرد خرطوش، وزجاجات حارقة، وما أن أبصروهم حتى أطلقوا صوبهم وابلًا من الأعيرة النارية، وألقوا عليهم تلك الزجاجات؛ لإرهابهم، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب فى أنفسهم، والمساس بحريتهم، وقد تلت الجريمة جناية أخرى وهى قتل المجنى عليه "أحمد. أ".