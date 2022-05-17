انتقم لسرقة زبائنه.. تفاصيل اتهام "بقال" بحرق محل منافسه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أمرت جهات التحقيق بحبس ٣ أشخاص لاتهامهم بحرق محل بقالة بمنطقة المرج.

وطلبت جهات التحقيق التحريات التكميلية والتحفظ على كاميرات المراقبة بنطاق الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بلاغا من مالك محل "سوبر ماركت"- مقيم بدائرة القسم وقرر بنشوب حريق داخل المحل خاصته نتج عن ذلك احتراق بعض محتوياته ورجح نشوبه نتيجة ماس كهربائى ولم يتهم أحدا.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تبين وجود شبهة جنائية وأمكن التوصل لمرتكبى الواقعة (شخصان – ميقيمان بدائرة القسم) وتبين قيام أحدهما بإشعال النيران بمحل البلاغ ولاذا بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بتحريض من صاحب "محل بقالة" – مقيم بذات الناحية مقابل تحصلهما على مبلغ مالي، كما أضافا بقيامهما بإضرام النيران بالمحل المشار إليه عن طريق سكب كمية من مادة البنزين.

أمكن ضبط "المُحرض"، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمان أيدها، وأقر بأنه نظراً لقيام المُبلغ بافتتاح محل بقالة بذات المنطقة واستقطاب العملاء المترددين على المحل ملكه مما أدى لضعف مبيعاته فخطط للانتقام منه، وقرر الاستعانة بالمتهمان واتفق معهما على ارتكاب الواقعة مقابل المبلغ المالي.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.