أمران سيحسمان القضية.. مصادر تكشف آخر تطورات اتهام نجل برلماني بقتل جامع قمامة ببولاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى آخر تطورات اتهام نجل عضو النواب عن دائرة بولاق الدكرور بالتورط في ضرب جامع قمامة أفضى إلى موته.

قالت المصادر في تصريحات خاصة إن تحريات المباحث تتبعت خيط القضية فور تلقيها بلاغ من شقيقة المتوفى محمود حسني عبد الرحمن 34 سنة جامع قمامة قائلة "إلحقوني أخويا اتقتل".

أضافت المصادر أن أسرة المتوفى اتهمت بشكل واضح نجل البرلماني محمد الحسيني بالوقوف وراء وفاته على خلفية اتهامه بسرقة هاتفه.

أشارت المصادر -التي رفضت نشر اسمها- إلى أنه لدى انتقال القوات إلى مكان البلاغ وفحص كاميرات المراقبة والاستماع إلى أقوال شهود العيان تبين أن الكاميرات لم ترصد اعتداء نجل البرلماني يدعى "الحسيني 14 سنة" على المتوفي - رصدت وقوفه وقت ضربه- وتورط نجل عمه وعامل آخر بالاعتداء عليه قبل أن يغادر المكان دون إرجاع الهاتف المحمول.

أوضحت المصادر أن القوات ضبطت نجل البرلماني وابن عمه والعامل، لاتهام شقيقة المتوفي لهم بالتسبب في وفاته بعد 3 أيام من الاعتداء عليه بالضرب المبرح وذلك تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة.

المصادر اختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن المثبت بأوراق القضية حدوث مشاجرة واعتداء بالضرب نتج عنه مصاب توفي في وقت لاحق مشددة على أن كاميرات المراقبة ونتيجة تشريح الجثة بمعرفة الطب الشرعي سيحسمان القضية.

البداية تعود إلى إخطار تلقاه اللواء هشام الطماوي مساعد فرقة الغرب من مأمور قسم بولاق الدكرور بالاعتداء على جامع قمامة بالضرب ووفاته بعد 3 أيام متأثرا بإصابته.

توجيهات سريعة من قِبل اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة بانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة وضبط مرتكبها.

تحريات العقيد محمد أمين مفتش فرقة الغرب والمقدم محمد طبلية رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور توصلت إلى أن نجل وابن شقيق عضو البرلمان عن دائرة بولاق الدكرور، اتهموا جامع قمامة بسرقة هاتف محمول.

جهود البحث والتحري التي أجريت بإشراف اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة توصلت إلى أن ابن شقيق البرلماني لقن الضحية " علقة ساخنة" قبل أن تركه ينصرف من المكان، دون إرجاع الهاتف المحمول.

نُقل عامل القمامة إلى المستشفى إثر شعوره بالتعب فور الاعتداء عليه لكنه فارق الحياة فجر الاثنين، ليتهم أسرته المشكو في حقهم بالتسبب في وفاته.

تحرر المحضر اللازمة وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة لتولى التحقيقات.