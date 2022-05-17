تأجيل محاكمة "مُحفظ قرآن" في قضية "داعش عين شمس" للغد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أجلت الدائرة الرابعة "إرهاب" بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، إعادة محاكمة بهاء عمر عبد الحميد عمر الشقنقيري واسمه الحركي "أبو عبد الرحمن" ـ محفظ القرآن ـ المتهم بالانضمام وتأسيس خلية تتبع تنظيم داعش الإرهابى بمنطقة عين شمس، والمعروفة بخلية داعش عين شمس لجلسة غدا؛ لاستكمال مرافعة الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة.

وقيدت القضية برقم 2609 لسنة 2020 جنايات أمن دولة عين شمس والمقيدة برقم 137 لسنة 2020 جنايات أمن دولة.