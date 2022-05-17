جامعة الأزهر تكشف عدد الطلاب والكليات المستفيدة من الكتاب الإلكتروني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، إن 67 كلية و12 معهد استفادوا من مشروع الكتاب الإلكتروني الذي أقره مجلس الجامعة.

وأضاف الشربيني في مؤتمر صحفي لجامعة الأزهر، أن عدد الكتب التي تم طرحها على التطبيق وصلت لـ 1440 كتاب واستفاد منه 140 طالب وطالبة، كاشفا أنه سيتم أخذ بصمة الأصابع والعين والتعرف على الوجه للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، يتضمن كل بياناتهم، وربطه بمركز البيانات الرسمية للدولة.

وأشار نائب رئيس جامعة الأزهر، إلى أن تم إنشاء مركز اختبارات للتحكم بكليات "علوم بنين القاهرة، والتربية الرياضية بنين القاهرة، ودمياط، وأسيوط، معامل طب بنين بالقاهرة، معامل طب بنات بالقاهرة، معامل طب بنين بأسيوط".

ونوه نائب رئيس جامعة الأزهر، إلى برمجة جميع نظم القبول، وتدشين بوابة لتسجيل بيانات الطلاب (بنين – بنات) وإعلان نتائج التنسيق، عمل بوابة إلكترونية للتحصيل الإلكتروني، وربط التنسيق ببوابة مصر الرقمية،و بوابة تقدم الطالب المستجد لاختبارات القدرات وبوابة الكليات لرصد النتائج