لا تذهبوا لمكاتب التموين.. إجراء عاجل من الوزارة لإضافة رقم الهاتف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أتاح موقع دعم مصر، خدمة تحديث بطاقات التموين، بإضافة رقم الهاتف، وفقا لما أعلنته الوزارة قبل أيام تجنبا لإيقاف خدمات صرف السلع والخبز.

ويمكن لكل مواطن له بطاقة تموين، وظهر على بون العيش، رسالة بضرورة تحديث بطاقته بإضافة رقم هاتف مسجل باسمه في شركة الاتصالات، الدخول لموقع دعم مصر، واختيار خدمة تسجيل المحمول، وإدخال رقم البطاقة المكون من 12 رقما، ثم إجراء عملية البحث، وستظهر رسالة من خيارين، إما استكمال إجراءات الإضافة أو أن البطاقة محدثة ولا تحتاج لرقم هاتف.

وقال مصدر في الوزارة، إن الخدمة متاحة بشكل تجريبي لحين إضافة جميع بيانات أصحاب البطاقات وإطلاقها بشكل رسمي، على أن يتم ذلك خلال أيام.

قال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية إن من وصلت إليهم رسالة عبر بون صرف الخبر بضرورة إضافة رقم هاتف مسجل باسم صاحب البطاقة حوالي 10 ملايين مواطن، مطالبين جميعا بضرورة تسجيل رقم هاتف باسم صاحب البطاقة قبل 30 يونيو وإلا سيتم وقف البطاقة.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أصدرت تحذيرا جديدا للمواطنين عبر بونات صرف الخبز، الخميس المناضي، وفي حال عدم تنفيذه يتم إيقاف البطاقة بعد أسبوعين من حينه.

وحمل التحذير ضرورة تسجيل رقم تليفون مسجل باسم رب الأسرة خلال أسبوعين حتى لا يتم إيقاف البطاقة.

وقالت مصادر في الوزارة، لمصراوي، إن هذا الإجراء من أجل ضبط قاعدة بيانات بطاقات التموين في إطار خطة الوزارة لهيكلة قاعدة البيانات من أجل وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأوضحت المصادر أنه في حال عدم وجود خط تليفون في الأربع شركات باسم رب الأسرة عليها شراء خط باسمه أو تحويل الخط الذي يمتلكه باسمه وإلا ستتوقف البطاقة عن صرف الخبز والسلع التموينية.​

10 ملايين بطاقة تموين مهددة بالإيقاف في هذه الحالة