وزير التعليم العالي يبحث مع مسؤولي العلوم والتكنولوجيا والصحة البرتغاليين التعاون بين البلدين

محمد اسماعيل - القاهرة - لشبونة- أ ش أ:

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار مع وزيرة العلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي البرتغالية إلفيرا فورتوناتو Elvira Fortuna ، سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى محاور التعاون بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومؤسسة Ciência Viva (أحد أبرز المؤسسات البحثية في البرتغال).

جاء ذلك على هامش مشاركته والوفد المصري في مؤتمر العلوم البرتغالي السنوي "مُلتقى العلوم 2022"، حيث تم اختيار مصر ضيف شرف المؤتمر هذا العام، نظرًا لتنامي علاقات التعاون بين مصر والبرتغال في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وتقديرًا لدور مصر الرائد في تلك المجالات على الصعيدين الدولي والإقليمي.

وبحث الجانبان فرص تحقيق شراكات بين مصر وبرامج تمويل البحث العلمي التي يقدمها كل من البرتغال والاتحاد الأوروبي، وأوجه التعاون بين كل من وكالتي الفضاء في البلدين.

وناقش الجانبان أوجه التعاون العلمي في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين ودراسة البيئة البحرية وتأثرها بتغير المناخ، وآخر الابتكارات المُتعلقة بالذكاء الإصطناعي والواقع المُعزز، بالإضافة إلى كيفية ربط المعرفة العلمية والتكنولوجية الناتجة عن القطاع الأكاديمي، بمتطلبات الصناعة وسوق العمل.

من ناحية أخرى ،التقى الدكتور خالد عبدالغفار مع وزير الصحة البرتغالية مارتا تيميدو، وعدد من أبرز مسؤولي وزارة الصحة البرتغالية، حيث وجه الشكر لنظيرته البرتغالية على الدعم الذي قدمته البرتغال لمصر، في إطار مكافحة فيروس كوفيد - 19 من خلال إرسال دفعتي لقاحات مُضادة للفيروس في إطار آلية COVAX، وهو الأمر الذي يُعد محل تقدير من الجانب المصري، ويعكس مدى عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.

واستعرض الوزير،خلال اللقاء، جهود الدولة المصرية لمكافحة الآثار السلبية لجائحة كوفيد - 19 في مصر، بالإضافة إلى المبادرات الصحية التي أطلقتها الدولة لتحسين الوضع الصحي في البلاد، وأبرزها مُبادرتي 100 مليون صحة والقضاء على فيروس الكبد الوبائي C، فضلا عن تطوير البنية العلمية في المجال الطبي وصناعة الدواء واللقاحات، وجهود إدخال التكنولوجيا في نظام الرعاية الصحية في مصر، وكذلك المبادرات القارية التي أطلقتها مصر لمساعدة الدول الإفريقية على تحسين الخدمة الصحية المُقدمة لمواطنيها.

من جهتها، استعرضت الوزيرة البرتغالية جهود بلادها في مكافحة الجائحة، فضلا عن المستوى الذي وصل إليه البحث العلمي في المجال الطبي في البرتغال وخاصة في مجالات مكافحة السرطان والأوبئة، بالإضافة إلى القدرات البرتغالية فيما يتعلق بإنشاء النُظم الإلكترونية الخاصة بالتأمين الصحي ونظم الرعاية الصحية، وكذلك القُدرات الخاصة بصناعة الدواء في البرتغال.

وعقب ذلك، قام الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بزيارة عدد من المراكز البحثية والعلمية للتعرف على القدرات البرتغالية في هذا المجال ومناقشة أوجه التعاون المحتملة بينها وبين نظيرتها في مصر، بالإضافة إلى عقد اجتماع مع اتحاد شركات الدواء والمُعدات الطبية البرتغالي، لتدشين قنوات اتصال بينها وبين الشركات المصرية العاملة في هذا المجال، بهدف نقل الخبرات والتعرف على سُبل فتح أسواق جديدة للدواء المصري.

وصرح السفير وائل النجار، سفير جمهورية مصر العربية لدى البرتغال، بأن ملتقى العلوم هو منتدى سنوي يعقد في البرتغال منذ عام 2013، وتنظمه مؤسسة العلوم والتكنولوجيا FCT برئاسة وزارة العلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي البرتغالية، وتشارك فيه كافة قطاعات الدولة المهتمة بمجالات البحث العلمي والتكنولوجيا، فضلاً عن مُشاركة الجامعات، ومراكز الأبحاث والتطوير الحكومية والخاصة، وقد حلت فرنسا كدولة الشرف لنسخة المؤتمر للعام الماضي، فيما تميزت نسخة العام الجاري بالاحتفال بمرور 25 سنة على إنشاء مؤسسة العلوم والتكنولوجيا FCT.

وأشار إلى أن اختيار مصر ضيفة الشرف لهذه النسخة المُميزة من مؤتمر العلوم السنوي، يعد بمثابة تقدير بالغ لجهودها في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، معربا عن تمنياته بالتوفيق لكافة أعضاء الوفد المصري المُشارك المؤلف من أبرز العلماء المصريين في مجالاتهم في جلسات المؤتمر المتعددة، المنعقدة على مدار ثلاثة أيام، والتي من المُقرر أن تتناول طيف واسع من مجالات العلوم المختلفة، ومن المُنتظر أن تشهد مُشاركة أكثر من 10 آلاف مُشارك، ما بين مشاركة فعلية ومُشاركة عبر وسائل التواصل الافتراضي.

وكان الدكتور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد القى أمس كلمة افتتاحية في الجلسة الأولى للمؤتمر، وذلك بحضور إلفيرا فورتوناتو وزيرة العلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي البرتغالية، و هيلينا بيريرا رئيسة صندوق العلوم والتكنولوجيا البرتغالي، وتيزيزا فيريرا و تيريزا بينتو مفوضي "اجتماع العلوم 2022"، حيث أعرب سيادته عن اعتزازه باختيار مصر ضيفًا لمؤتمر هذا العام الذي يشهد احتفال صندوق العلوم والتكنولوجيا البرتغالي بمرور 25 عامًا على تأسيسه.

كما استعرض الوزير في كلمته جهود الدولة المصرية في الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي ورعاية القيادة السياسية وكافة مؤسسات الدولة المصرية، من أجل تحقيق الاستراتيجية الوطنية ذات الصلة في ظل رؤية مصر 2030، وجعل مصر منارة للعلم والمعرفة على النطاقين الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن منظومة التعليم العالي المصرية تضم 27 جامعة حكومية و38 جامعة خاصة وأهلية و3 جامعات تكنولوجية و5 أفرع للجامعات الدولية و172 معهدا خاصًا، موضحًا أن 25 جامعة مصرية وصلت بالفعل لمستويات مُتقدمة في تصنيف أبرز المواقع المعنية بتصنيف الجامعات.​