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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: المواطنة والحقوق المتساوية قيم ثابتة لنهج الدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، رؤساء الكنائس المشاركين فى الجمعية العمومية لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والذى تنعقد دورته الحالية فى القاهرة.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى شدد على أن المواطنة والحقوق المتساوية للجميع هي قيم ثابتة لنهج الدولة المصرية تجاه جميع المواطنين، وهو ما يتم ترسيخه بممارسات فعلية وواقعية فى جميع مناحي الحياة فى مصر.