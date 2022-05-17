شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توجه رسالة عاجلة للأسر لتطعيم أطفالهم بلقاح كورونا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان في منشور اليوم: وفر لأولادك الحماية الأكبر من الإصابة بفيروس كورونا من خلال تلقيهم بلقاح كورونا، وأضافت وزارة الصحة: اللقاح متوفر للأطفال من سن 12 إلى 18 سنة ويمكنك التسجيل لهم من خلال البوابة الإلكترونية للحصول على اللقاح.

وأضافت وزارة الصحة: لقاح كورونا هيوفر للأولاد نسبة أمان أعلى أثناء تعاملهم مع الأشخاص واللقاح متوفر، مشيرة إلى أن الخط الساخن 15335 يقدم كل الاستفسارات.

يذكر أن عدد الحاصلين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بلغ 34 مليونًا و709 آلاف و848 من المحصنين بالكامل حتى الآن، وتناشد الوزارة، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقى لقاحات فيروس كورونا، والتي تساهم في حماية كافة أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، وذلك في إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.