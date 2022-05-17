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239 كنيسة وافقت الحكومة على تقنين أوضاعها مؤخرا.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قرار اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها، بالموافقة على تقنين أوضاع 239 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 2401 كنيسة ومبنى تابعاً. 

 

ونشرت الجريدة الرسمة أسماء الكنائس الكاملة التى تم الموافقة على تقنين أوضاعها بعد موافقة اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس.

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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