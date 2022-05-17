شكرا لقرائتكم خبر عن 239 كنيسة وافقت الحكومة على تقنين أوضاعها مؤخرا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قرار اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها، بالموافقة على تقنين أوضاع 239 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 2401 كنيسة ومبنى تابعاً.

ونشرت الجريدة الرسمة أسماء الكنائس الكاملة التى تم الموافقة على تقنين أوضاعها بعد موافقة اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس.