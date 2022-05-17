شكرا لقرائتكم خبر عن المناطق غير الآمنة تحولت إلى "تحفة" لن تصدق عينيك عندما تراها.. لايف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد ”الخليج 365” آخر ما تم تنفيذه بمشروع تطوير محيط سور مجرى العيون بالقاهرة، الذى يتم تنفيذه على مساحة 95 فدانا، ويضم محورين الأول ترفيهى خدمى، والآخر سكنى فاخر.

ويضم المحور الترفيهى عددا من المطاعم والكافيهات والأسواق المصرية والمسارح والسينمات والاستوديوهات الفندقية، كما يتم تنفيذ 79 عمارة سكنية على الطراز الإسلام بمحيط المحور الترفيهى.

ويهدف مشروع تطوير سور مجرى العيون بالقاهرة إلى إعادة الوجهة الحضارية للعاصمة مرة أخرى من خلال إعادة تخطيط المناطق العشوائية وتحويلها لمناطق جذب سياحى يبرز ما تتميز به العاصمة من تاريخ وحضارة وتراث، وذلك بعد نقل المدابغ، ويقام على مساحة 95 فدان تقريبا.

ويتم تنفيذ مبانى المحور الترفيهى على مساحة 16 فدان مجاورة لسور مجرى العيون مباشرة، لتنفذ منشآت على الطراز الإسلامى القديم، من بينها أسواق متنوعة تشمل منتجات الحرف التراثية مثل الخيامية والمغربلين والصاغة والنحاسين وغيرها من المنتجات التى اشتهرت بها القاهرة التاريخية، بالإضافة إلى الأسوق المتنوعة الأخرى، كما يتم إنشاء منطقة للمسرح والفنون بها مسرحين أحدهما مكشوف ودور للسينما، وسيكون على الشكل الإسلامى، بالإضافة إلى إنشاء نافورات تزينه المنظر الجمالى، كما سيتم إنشاء خان للحرف اليدوية، وفنادق بنظام ستوديوهات ومقاهى ومطاعم ومناطق ترفيهية بالإضافة إلى تنوع المطاعم التى سيتم إنشاؤها، وسيكون أغلبها مطاعم مصرية بجانب المطاعم الأخرى.