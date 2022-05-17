شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات العمالية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة القوى العاملة بدء إعلان نتائج انتخابات المنظمات النقابية العمالية، وممثلى العاملين بشركات القطاع العام والأعمال العام، لدورة نقابية جديدة تستمر 4 سنوات من 2022-2026، اليوم الثلاثاء، ومن المقرر أن يتم التظلم من النتائج من أصحاب الشأن، حيث سيتم البت فى التظلم غدا الأربعاء، تمهيدا لإيداع الأوراق يومى الخميس والجمعة المقبلين.

وأكد وزير القوى العاملة محمد سعفان أن اللجان المشرفة على هذه الانتخابات مشكلة بمواد القانون وبإشراف قضائى من خلال لجنة عليا لاعتماد النتائج، وأن كل من تقدم بتظلم تتم دراسته من قبل القاضى، مؤكدا أن هناك شفافية مطلقة وحيادية تامة للوصول إلى تنظيم نقابى قوى يعبر عن العمال ويسهم فى زيادة الإنتاج.

ويتابع وزير القوى العاملة، ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات النقابية العمالية، على مدار الساعة على مستوى 27 محافظة، تقديم التظلمات من التصنيفات النقابية، والتى تشملها المرحلة الأولى للعاملين بالصناعات الغذائية، والمرافق العامة، والزراعة والرى والصيد، التعليم والبحث العلمى، والبريد ، والبترول، والخدمات الصحية، والعلوم الصحية، والنقل الجوى، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج، والإنتاج الحربى، والنقل الجوى، والمالية والضرائب والجمارك.