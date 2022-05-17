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التعليم تعلن عناوين مقابلات المتقدمين للمدارس المصرية اليابانية الجديدة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أماكن وعناوين المقابلات الشخصية للأطفال المتقدمين للعام الدراسى الجديد بالفروع الجديدة للمدارس بمحافظات مرسى مطروح والقاهرة وبورسعيد.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى سن القبول بالعام الدراسى المقبل بالمدارس المصرية اليابانية، موضحة أنه يجب أن يكون الطفل وصل إلى سن 4 سنوات حتى 5 سنوات عدا يوم بالنسبة للتقدم للمستوى الأول برياض الأطفال ومن 5 سنوات حتى 6 سنوات عدا يوم المتقدمين على kg2، و6 سنوات حتى 7 سنوات عدا يوم واحد للمتقدمين على الصف الأول الابتدائي، و7 سنوات حتى 8 سنوات إلا يوم واحد للصف الثانى الابتدائى، و8 سنوات حتى 9 سنوات إلا يوم واحد للصف الثالث الابتدائى.

كما حددت الوزارة شروط وقواعد القبول، حيث تقدم طلبات الالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للصفوف الدراسية الجديدة عبر البوابة الإلكترونية للمدارس، ولا يتم النظر أو قبول أى طلبات للتقدم الجديد بأى وسيلة أخرى أو بعد المواعيد المحددة للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلبات المقدمة من أولياء الأمور بغض النظر عن أولوية التسجيل.

وتابعت الوزارة أنه سيكون التقدم هذا العام لمرحلة رياض الأطفال المستوى الأول بكل المدارس، ويشترط أن يكون الطفل المتقدم مصرى الجنسية أما التلاميذ الحاصلين على شهادة ميلاد صادرة من مصلحة الأحوال المدنية ولهم رقم قومى بجنسية غير مصرية، فلا يتم قبول أوراقهم ولا يجوز قبول قيدهم بالمدارس المصرية اليابانية وفقاً للقواعد المعمول بها في وزارة التربية والتعليم الفني.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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