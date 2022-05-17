شكرا لقرائتكم خبر عن أدعية دار الإفتاء بعد عودة صفحتها على فيس بوك: "اللهم لك الحمد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عدد من الأدعية بعد عودة عمل الصفحة التي تعطلت عدة ساعات منذ الصباح.

والأدعية التي نشرتها الدار: "اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك"، و"اللهم صلّ صلاة كاملة وسلم سلامًا تامًا على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتُنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويُستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله".

واعتذرت دار الافتاء المصرية، صباح اليوم، عن عدم البث المباشر اليوم على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، منوهة أنه يوجد مشكلة فنية وجاري حلها، حيث اختفت الصفحة من على موقع التواصل وجارى العمل على استعادتها .

وكانت قد أعلنت دار الإفتاء عن تخطى عدد متابعى صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" حاجز 11 مليون متابع، وسط تفاعل كبير من رواد الصفحة مع المحتوى المتنوع الذى تقدمه على مدار اليوم.

وتجرى دار الإفتاء المصرية، بثا مباشرا عبر صفحتها على "فيس بوك"، تجيب فيه على أسئلة المتابعين من خلال أمناء الفتوى لديها، وهو بث تجريه بشكل دورى.