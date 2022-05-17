شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توضح 5 عادات مهمة لمريض الكبد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن 5 عادات مهمة لمريض الكبد تضمنت ضرورة اتباع نظام غذائى صحى، وتناول الخضروات والفاكهة والتقليل من الأطعمة المشبعة بالدهون والمشروبات الغازية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أهمية تحديد كمية البروتين اللازمة وعدم الإسراف فيها مع اتباع طرق طهى صحية كالسلق والشواء والطهى على البخار.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أنه يمكن المتابعة والكشف والعلاج مجانا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الكبد.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن وحدات الفيروسات الكبدية التى توفر علاج سرطان الكبد تعمل طوال أيام الأسبوع ماعدا الجمعة، ويمكن تلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن 15335.

وكانت وزارة الصحة والسكان أكدت أنه سيتم صرف الأدوية لمرضى "سرطان الكبد"، من خلال أول زيارة لهم بـ22 وحدة لعلاج الفيروسات الكبدية متواجدة بالمعاهد القومية، ومستشفيات وزارة الصحة، والمستشفيات الجامعية.