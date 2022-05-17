شكرا لقرائتكم خبر عن عودة عمل صفحة "الإفتاء" على فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت، منذ قليل، الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، للعمل بعد تعطلها لعدة ساعات منذ الصباح، حيث اعتذرت دار الافتاء عن عدم البث المباشر اليوم على صفحتها على موقع فيس بوك، منوهة أنه يوجد مشكلة فنية وجارى حلها، حيث اختفت الصفحة من على موقع التواصل.

وكانت قد أعلنت دار الإفتاء عن تخطى عدد متابعى صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" حاجز 11 مليون متابع، وسط تفاعل كبير من رواد الصفحة مع المحتوى المتنوع الذى تقدمه على مدار اليوم.