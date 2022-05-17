شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات المستوطنين الإسرائيليين بقيادة حاخام متطرف يقتحمون الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، بقيادة الحاخام المتطرف "يهودا غليك"، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية، أن عشرات المستوطنين بقيادة المتطرف غليك اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات من باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية عنصرية في باحاته، خصوصًا في المنطقة الشرقية منه.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك بشكلٍ يومي لاقتحامات المستوطنين ما عدا الجمعة والسبت، عبر مجموعات وعلى فترتين صباحية ومسائية، وبحماية سلطات الاحتلال، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في ساحات قبلة المسلمين الأولى.