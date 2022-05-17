شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تبدأ غدا اختبارات شيوخ وأعضاء المقارئ والمدارس القرآنية والمحفظين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عممت الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بوزارة الأوقاف، تنبيها على مديري المديريات بضرورة إجراء اختبارات لجميع شيوخ المقارئ القرآنية المعتمدين وأعضاء المقارئ وأعضاء المدارس القرآنية، والمحفظين بالمديرية، وذلك خلال الفترة من غد الأربعاء 18 مايو وحتى الأحد 22 مايو الجارى، على أن تكون هذه الاختبارات تحت مسئولية مدير المديرية شخصيا.

وشددت الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بوزارة الأوقاف، على ضرورة موافاتها بالنتيجة النهائية معتمدة، في كشوف ورقية، واسطوانة مدمجة، مع مندوب المديرية صباح يوم الإثنين 23 مايو، مؤكدة أنه من يتخلف عن الاختبار يعد معتذرا عن مواصلة العمل في هذه الأنشطة.

وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، فى وقت سابق عن مشاركة أكثر من ألفى إمام وواعظة ومحفظ ومحفظة ألف وخمسمائة مسجد على مستوى الجمهورية، فى البرنامج الصيفى للأطفال كمرحلة أولى تنطلق شهر يونيو المقبل لمدة ثلاثة أشهر إسهامًا فى بناء الوعى الدينى والوطنى والقيمى لدى أبنائنا وبناتنا، موضحا :سنعلن لاحقا أسماء المساجد المشاركة.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه شدد خلال اجتماعه اليوم بمديرى المديريات عبر "فيديو كونفرانس"، على مسابقة الزمن في تكثيف الأنشطة الدعوية بالمساجد حتى يستعيد المسجد دوره الريادي في بناء الوعي الديني الوسطي الرشيد المستنير وترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية في المجتمع .