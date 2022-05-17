شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور رئيس الوزراء.. إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة البيئة، أنه سيتم إطلاق فعاليات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 بعد غد، الخميس، بأحد فنادق القاهرة بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، وعدد من الوزراء المعنين وممثلين عن مجلس النواب واتحاد الصناعات والأمم المتحدة.

وأكدت وزارة البيئة، أنه تتضمن فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، جلسة نقاشية بمشاركة الوزراء الحاضرين، بالإضافة إلى ممثلي عن مجلس النواب واتحاد الصناعات والأمم المتحد.

جدير بالذكر الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، تهدف إلى تحقيق نمو إقتصادي مستدام يقوم على خفض الانبعاثات في القطاعات المختلفة، إضافة إلى تحسين قدرات التكيف والمواجهة لآثار التغيرات المناخية، كآلية لحماية الاقتصاد، وحوكمة المناخ، وإيجاد تعزيز تمويل المناخ والبنية التحتية، تعزيز البحث العلمي والتكنولوجيا ورفع الوعي لمواجهة تغير المناخ، وأن هناك حزمة أولى من المشروعات المقترحة، لتنفيذ أهداف الاستراتيجية سواء في مجال التكيف والتخفيف والآثار الاجتماعية والإقتصادية لتغير المناخ، بعد موافقة المجلس الوطني للتغيرات المناخية، ومنها برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة متضمنا الهيدروجين الأخضر، مشيرة إلى أن القطاع الخاص له دور كبير فيه، وأيضا برنامج النقل، وبرنامج تخزين واحتجاز الكربون ونقله، وللتكيف هناك برامج مخصصة للزراعة والمحاصيل، وحماية المناطق الساحلية، وتحلية المياه بالطاقة المستدامة.