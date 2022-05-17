شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم الجيزة يكشف حقيقة تداول امتحان الجبر للشهادة الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، حقيقة تسريب امتحان الجبر، للشهادة الإعدادية اليوم، الثلاثاء، موضحا أنه حدث خطأ من أحد المراكز الفرعية لإحدي الإدارات وتم فتح المظروف قبل الميعاد المحدد أدى إلى ظهور صورة علي التواصل الاجتماعي.

وأضاف مدير تعليم الجيزة، أنه تم إتخاذ عدة إجراءات وهى: "سوف يتم فحص عينة عشوائية لبيان مدي الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص نتيجة الخطا، وإحالة الموضوع للشئون القانونية لأعمال شئونها لتجاوز تعليمات المستديمة الخاصة بأعمال الامتحانات، وسوف تتخذ القرارات الحازمة فور فحص الموضوع".

وتداولت جروبات الغش أسئلة امتحان مادة الجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية قبل بدء لجنة الامتحان باكثر من ساعتين.

كانت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أعلنت بأن إجمالي الطلاب على مستوى المحافظة بلغ (186791) طالب وطالبة، مقسم على 689 لجنة وعدد 6 حالات خاصة وتشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لتلقي أى شكاوى والعمل على حلها فورا.

وبحسب جدول الامتحان، أدى الطلاب السبت 14 مايو امتحان مادة اللغة العربية والخط، والأحد 15 مايو امتحان مادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية، والإثنين 16 مايو امتحان مادتى العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، و الثلاثاء17 مايو امتحان مادتي الجبر والإحصاء والتربية الفنية، و الاربعاء 18 مايو الهندسة وينتهى ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية، والخميس الموافق 19 مايو بامتحان مادة الدراسات الاجتماعية و(التربية الرياضية لطلاب مدرسة السعيديِة الرياضية).