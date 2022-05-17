شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف طرق تقليل مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن طرق تقليل مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية وبالتالي الاستفادة منها والحصول علي الفاعلية الكاملة منها .

وقالت وزارة الصحة والسكان: يجب ألا يتم استخدام المضادات الحيوية إلا بعد استشارة الطبيب، حتي نتمكن من تقليل فرص مقاومة المضادات الحيوية، مشيرة إلى ضرورة أن يتم استعمال المضادات الحيوية التي يقوم الطبيب بوصفها بوصفة طبية معتمدة، مشددة على ضرورة إكمال العلاج حسب توجيهات الطبيب حتي إذا شعر بتحسن .

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه يفضل عدم تبادل المضادات الحيوية مع الغير، كما يجب عدم استعمال ما تبقي من المضادات الحيوية بعد انتهاء الوصفة الطبية .