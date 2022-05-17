شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. التموين: إتاحة تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات إلكترونيا عصر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أعلن الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات أنه سيتم بدء إتاحة خدمة تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية من خلال موقع دعم مصر اعتبارا من عصر اليوم الثلاثاء، فى إطار حرص الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على تسهيل حصول أصحاب البطاقات على الخدمات بالتزامن مع تسجيل رقم المحمول أيضا فى مكاتب التموين ، مطالبا أصحاب البطاقات التموينية ممن يتلقون رسائل على بون صرف الخبز أو بون صرف السلع التموينية تفيد بكتابة رقم المحمول الدخول ضرورة تسجيل أرقام محمول صحيحة، وأن تكون باسم صاحب البطاقة "رب الاسرة ".

وأضاف مدكور لـ " الخليج 365"، أن هناك بعض أصحاب البطاقات التموينية لا يتلقون أى رسائل على بونات صرف الخبز أو بونات صرف السلع تفيد بكتابة رقم المحمول وهما من يوجد لهم بالفعل أرقام محمول مسجلة وصحيحة.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد قرر مد فترة تسجيل أرقام التليفونات لمن أرسلت لهم رسالة على بون الصرف حتى 30-6-2022 ، لافتا إلى أن مد الفترة يأتى للتسهيل على المواطنين فى تقديم ارقام التليفونات إلى مكاتب التموين لمنع تكدس المواطنين أم المكاتب .

وأكد الوزير قرار تسجيل ارقام التليفونات على بطاقة الدعم يأتى لتسهيل التعامل مع المواطن فى الدعم المقدم له أضافه إلى تحديث قواعد بيانات مستفيدى الدعم الذين يصل عددهم للخبز فقط إلى 72 مليون مواطن.. فيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار".

قررت وزارة السياحة والآثار مد تسجيل أسماء المواطنين الراغبين في التقدم لأداء فريضة الحج السياحي من خلال الشركات السياحية حتى يوم الإثنين الموافق 23 مايو الجاري بدلاً من يوم الجمعة الموافق 20 مايو الجاري، وذلك حرصاً من الوزارة على إتاحة الفرصة أمام المواطنين لأداء الفريضة هذا العام 1443هـ/ 2022م.

وفي السياق ذاته، قامت الوزارة باستحداث خدمة إلكترونية جديدة عبر الموقع الالكتروني لخدمات الإدارة المركزية لشركات السياحية بالوزارة (trans.hajj.gov.eg)، لتمكن هؤلاء المواطنين المتقدمين لأداء فريضة للحج السياحي من الاستعلام عن بيانات التسجيل الخاصة بهم والتأكد من قيام الشركة التي تقدموا إليها بتسجيل أسمائهم من عدمه، ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للمواطن لمعرفة حقوقه وإطلاعه علي بنود برنامج الحج المتفق عليه مع شركة السياحة ونوع البرنامج سواء اقتصادي أو خمس نجوم.

ومن جانبها، أوضحت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة أن هذه الخدمة سوف تمكن المواطن ولأول مرة من الاستعلام عن نتيجة القرعة الخاصة به بدلالة الرقم القومي له، وكذا التأكد من تفاصيل السكن سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة في حال فوزه بالقرعة الإلكترونية للحج السياحي.

الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة من السبت والعظمى بالقاهرة تنخفض لـ27

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من السبت المقبل 21 مايو، انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية ، إلى أن درجات الحرارة تنخفض السبت بشكل ملحوظ ومتوقع أن تسجل ما يلى:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 27 درجة الصغرى 17 درجة

السواحل الشمالية العظمى 23 درجة الصغرى 16 درجة

جنوب سيناء العظمى 30 درجة الصغرى 21 درجة

شمال الصعيد العظمى 28 درجة الصغرى 18 درجة

جنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 21 درجة

ويشهد اليوم الثلاثاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم سيشهد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17 درجات، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجات، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجات، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة.

قطاع الأعمال: افتتاح وتشغيل 3 محالج مطورة قبل نهاية 2022 بتكلفة 380 مليون جنيه

تابع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، خلال اجتماعه مع مسؤولي الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس وشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير محالج القطن.

واستعرض الوزير، معدلات الإنجاز في ثلاثة محالج مطورة تقع في مدن الزقازيق وكفر الزيات وكفر الدوار، وذلك تمهيدًا لافتتاحها والتشغيل بالتزامن مع موسم جني القطن قبل نهاية العام الجاري 2022.

وتتضمن الأعمال في كل مشروع من الثلاثة، إنشاء محلج حديث مطور ومعصرة لزيت بذرة القطن ومعمل للتحكيم ومبنى إداري وآخر خدمي إلى جانب الطرق والمرافق والأسوار والبوابات.

ويجري حاليًا بحسب بيان الوزارة ، التشغيل التجريبي لمحلج الزقازيق المطور بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية وتركيب الماكينات الحديثة وذلك بتكلفة استثمارية 124.8 مليون جنيه، فيما يبدأ أيضًا محلج كفر الزيات المطور في التشغيل التجريبي بعد اكتمال غالبية المشروعات به بتكلفة استثمارية 123.3 مليون جنيه، أما محلج كفر الدوار فقد تم تركيب الماكينات ويجري العمل بالمشروعات التكميلية بتكلفة استثمارية حوالي 132 مليون جنيه.

جدير بالذكر أن مشروع تطوير المحالج يشمل إقامة (6) محالج تعمل بأحدث التقنيات في مجال الحليج لتواكب مشروع التطوير الضخم الذي يجري تنفيذه في قطاع الغزل والنسيج، وتقع خمسة محالج في الوجه البحري (الزقازيق – كفر الزيات – كفر الدوار – المحلة - دمنهور)، ومحلج واحد في الوجه القبلي هو محلج الفيوم المطور (تم تشغيله وافتتاحه في العام الماضي).

الصحة: مخزون لقاحات كورونا آمن ولدينا جرعات تكفى 40 مليون مواطن

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن المخزون الاستراتيجي من لقاحات كورونا آمن ولدينا جرعات تكفي 40 مليون مواطن مشيرا إلى أهمية تلقي لقاحات كورونا لكونها أداة الحماية من عدوى الفيروس .

يذكر أن عدد الحاصلين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بلغ 34 مليونًا و 709 آلاف و 848 من المحصنين بالكامل حتى الآن، وتناشد الوزارة، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقي لقاحات فيروس كورونا، والتي تساهم في حماية كافة أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، وذلك في إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

أعلن المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن رئيس مجلس الوزراء فتحي باشاغا وعددا من أعضاء الحكومة غادروا العاصمة طرابلس بعد وصولهم يوم أمس؛ وذلك حرصا على أمن وسلامة المواطنين وحقنا للدماء وإيفاءً بتعهدات الحكومة التي قطعتها أمام الشعب الليبي بخصوص سلمية مباشرة عملها من العاصمة وفقا للقانون.

وأعربت الحكومة الليبية في بيان لها عن خالص الشكر لكل الأجهزة الأمنية والشرطية على التزامها بالقانون، وحفاظها على أمن العاصمة وسلامة المدنيين، كما قدمت شكرها لأهالي مدينة طرابلس على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.