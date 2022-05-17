شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: إتاحة تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات إلكترونيا عصر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات أنه سيتم بدء إتاحة خدمة تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية من خلال موقع دعم مصر اعتبارا من عصر اليوم الثلاثاء، فى إطار حرص الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على تسهيل حصول أصحاب البطاقات على الخدمات بالتزامن مع تسجيل رقم المحمول أيضا فى مكاتب التموين ، مطالبا أصحاب البطاقات التموينية ممن يتلقون رسائل على بون صرف الخبز أو بون صرف السلع التموينية تفيد بكتابة رقم المحمول الدخول ضرورة تسجيل أرقام محمول صحيحة، وأن تكون باسم صاحب البطاقة "رب الاسرة ".

وأضاف مدكور لـ " الخليج 365"، أن هناك بعض أصحاب البطاقات التموينية لا يتلقون أى رسائل على بونات صرف الخبز أو بونات صرف السلع تفيد بكتابة رقم المحمول وهما من يوجد لهم بالفعل أرقام محمول مسجلة وصحيحة.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد قرر مد فترة تسجيل أرقام التليفونات لمن أرسلت لهم رسالة على بون الصرف حتى 30-6-2022 ، لافتا إلى أن مد الفترة يأتى للتسهيل على المواطنين فى تقديم ارقام التليفونات إلى مكاتب التموين لمنع تكدس المواطنين أم المكاتب .

وأكد الوزير قرار تسجيل ارقام التليفونات على بطاقة الدعم يأتى لتسهيل التعامل مع المواطن فى الدعم المقدم له أضافه إلى تحديث قواعد بيانات مستفيدى الدعم الذين يصل عددهم للخبز فقط إلى 72 مليون مواطن.